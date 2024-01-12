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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 368 460 осіб (+840 за добу), 6060 танків, 8710 артсистем, 11 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 368 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 368460 (+840) осіб,

танків - 6060 (+10) од,

бойових броньованих машин - 11254 (+16) од,

артилерійських систем - 8710 (+11) од,

РСЗВ - 957 (+0) од,

засоби ППО - 642 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1),

крилаті ракети - 1806 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од,

спеціальна техніка - 1339 (+2)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 368 460 осіб (+840 за добу), 6060 танків, 8710 артсистем, 11 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3610 день москальсько-української війни.
    56! одиниць техніки та 840! чумардосів.
    Арта 11, броня 26!, логістика 16.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
    Техніка присутня, чумардоси стабільно кожен день в районі 800.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 368 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
  • Михаил Сергиенко 11081b14
    Скисли кацапи. Мабуть, опалення в танках лопнуло)
  • Qq Qqq f1a4586b
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