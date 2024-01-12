Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 368 460 осіб (+840 за добу), 6060 танків, 8710 артсистем, 11 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 368 460 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 368460 (+840) осіб,
танків - 6060 (+10) од,
бойових броньованих машин - 11254 (+16) од,
артилерійських систем - 8710 (+11) од,
РСЗВ - 957 (+0) од,
засоби ППО - 642 (+1) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1),
крилаті ракети - 1806 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од,
спеціальна техніка - 1339 (+2)