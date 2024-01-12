Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 368 460 осіб (+840 за добу), 6060 танків, 8710 артсистем, 11 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 368 460 російських загарбників.