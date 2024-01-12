Окупанти минулої доби обстріляли понад 12 населених пунктів Харківщини
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Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.