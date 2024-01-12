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Справи Євромайдану: Суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку

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Справи Євромайдану: Суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку
Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку. Справу відправили на новий розгляд.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група, передає Цензор.НЕТ.

"Строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності", - йдеться у її повідомленні.

Руслан Марчук під час Майдану був заступником командира 1-го взводу 3-ої роти київського беркута.

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За даними слідства, він разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки Марії Лєбєдєвої, яка записувала на телефон наслідки розгону, при тому тримала в руці посвідчення журналіста. Марчук вимагав припинити відеозапис, а далі - схопив журналістку за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою.

12 липня Шевченківський райсуд Києва визнав Марчука винним у перевищенні влади та службових повноважень, пов'язаних з застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 ККУ), умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 ККУ), та незаконному перешкоджанні мирним зібранням (ст. 340 ККУ).

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Йому призначили покарання - 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у 2 роки. Марчука позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 2 роки.

Покарання суд призначив лише за перевищення влади. По двох інших статтях на час винесення вироку спливли строки притягнення до відповідальності.

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"Навряд чи новий розгляд в суді першої інстанції дійде до нового вироку. На 10 річницю розгону Майдану - 30.11 23 - спливли строки давності для притягнення до відповідальності по найважчій статті в цій справі. Це означає, що в суді першої інстанції Марчук може подати клопотання про закриття кримінального провадження. Його не виправдовують, але обвинувачений вже не понесе відповідальності", - йдеться в дописі.

Справи Євромайдану: Суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку 01
Справи Євромайдану: Суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку 02

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Топ коментарі

  • Reagan Ron
    Отличная работа,ждем оправдания янека и азирова.
  • Амандрапапупа
    А тим часом бойового офіцера всілякими неправдами утримують у в'язниці.
    - Почую кожного? -
    Дєло "Баті" жівьот!!!.
  • Anatoly e5c219b9
    Дякую адепту кацапсько-мафіозной маріонеткє.
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