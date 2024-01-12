Армія РФ завдала 47 ударів по містах та селах Запорізької області, випустила понад 300 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені

Минулої доби росіяни завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області, 73 рази обстріляли населені пункти Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулої доби 40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. 7 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне й Роботине

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. За добу випустили 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА по житлових кварталах населених пунктів області.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення", - розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.