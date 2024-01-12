МЗС Франції очолив Стефан Сежурне. Раніше він допомагав Україні в Європарламенті, - Кулеба

Новим міністром закордонних справ Франції став Стефан Сежурне. Дмитро Кулеба вже привітав нового колегу.

Сежурне - 38 років, за освітою він юрист, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

До того, як очолити МЗС, він був генеральним секретарем партії президента Емманюеля Макрона "Відродження", раніше - радником Макрона під час його президентської кампанії. Він також очолював групу Renew Europe (Оновити Європу. - Ред.) в Європарламенті.

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"Вітаю Стефана Сежурне з призначенням у МЗС Франції! За час перебування в Європейському парламенті він багато зробив для України та захисту свободи. З нетерпінням чекаю спільної роботи в дусі солідарності заради нашої спільної перемоги", - написав Кулеба у соцмережі Х (колишній твіттер).

Він також подякував попередниці Сежурне Катрін Колонна "за все, чого вона досягла на посаді міністра закордонних справ Франції".

"Важкі часи вимагають сильних лідерів та професіоналів. Так було і з вами, дорога Катрін, коли ви очолили французьку дипломатію", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, 9 січня 2024 року був призначений новий прем'єр-міністр Франції - 34-річний Габріель Атталь. Він став наймолодшим главою уряду історії країни.