Міноборони Молдови про "інструкторів НАТО": Ми навчали лише групу українських саперів і лише власними силами

Міноборони Молдови спростувало російські фейки про те, що країна нібито збирається готувати українських військовослужбовців за допомоги інструкторів НАТО.

Про це прессекретар МЗС Молдови Марія Араме розповіла виданню NewsMaker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що з 6 по 30 червня 2023 року українські сапери проходили в Молдові навчання в межах гуманітарної допомоги українським фахівцям для отримання навичок очищення території від вибухонебезпечних предметів після війни Росії проти України. Навчання проводили фахівці молдовського саперного батальйону "Кодру".

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Скандал зчинився після того, як МЗС РФ висловив "занепокоєння" у зв'язку з "інформацією, що з'явилася у ЗМІ, щодо планів Молдови посприяти підготовці військовослужбовців Збройних Сил України на молдовській території за участю інструкторів із країн НАТО". Через це посла Молдови викликали на консультацію до російського МЗС.