КНДР заперечує, що РФ застосовує її ракети для обстрілів України

КНДР заявила, що Росія не застосовує ракети Північної Кореї для атак України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві посла Північної Кореї в ООН Кіма Сона.

Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і РФ традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою.

Ініційоване США 10 січня засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачань Росії ракет із КНДР Сон назвав свідченням спроб Сполучених Штатів підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам Статуту ООН.

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Дипломат повторив тезу російської пропаганди про те, що "українська криза" створена конфронтаційною політикою США і "зазіханням на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії", тому, на його переконання, "Вашингтон ніколи не уникне своєї відповідальності" за цю війну.

Посол також заявив, що КНДР не мала жодного відношення до теми засідання РБ ООН 10 січня, зауваживши, що його скликання Штатами "є яскравим відображенням їх тяжкого становища" і свідченням "браку сил та засобів у стратегічному протистоянні з Росією".

Дипломат зазначив, що зв’язки Північної Кореї з РФ "є законними відносинами між незалежними суверенними державами… на основі поваги до принципу рівності та права на самовизначення".

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Нагадаємо, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі тричі повідомляв про обстріл України північнокорейськими ракетам. За його словами, 30 грудня російські війська запустили як мінімум одну з таких по Україні, а потім 2 січня, Росія також запустила кілька північнокорейських балістичних ракет у рамках нічної повітряної атаки..

Однак тоді у Повітряних силах не підтвердили інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Харківська обласна прокуратура після дослідження уламків ракет якими РФ обстрілювала Харків 29 грудня – 2 січня, і які могли мати північнокорейське походження заявила про технічні відмінності з тими ракетами, які використовували росіяни до цього. У прокуратурі припустили: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не змогли.

9 січня Кірбі заявив на брифінгу, що Росія 6 січня знов запустила по Україні кілька ракет, які отримала від Північної Кореї.

11 січня 2024 року Генпрокурор Костін підтвердив використання Росією північнокорейських ракет для обстрілів України

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