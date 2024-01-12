"Голову МЗС" Придністров’я Ігнатьєва викликали до СБУ

"Міністра закордонних справ" невизнаного Придністров’я Віталія Ігнатьєва, який має українське громадянство, викликають до Управління СБУ у Вінницькій області за підозрою в закликах змінити кордони України.

Відповідне оголошення про підозру опубліковане в офіційному урядовому віснику України "Урядовий кур'єр" від 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ігнатьєву Віталію Вікторовичу, 05.07.1980 року народження, громадянину України, уродженцю міста Котовськ, Одеської області, без місця проживання в Україні, який на даний час проживає за адресою: Республіка Молдова, м. Тирасполь, вул. Херсонська, 54, кв. 9, повідомляється про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України - публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та ч. 6 ст. 111-1 КК України - здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації. Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

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За повідомленням, Ігнатьєв повинен з'явитися до Управління СБУ у Вінницькій області 15, 16 та 17 січня 2024 року о 10:00 для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення інших процесуальних дій.

Якщо він не з’явиться, спецслужба матиме підставу для оголошення Ігнатьєва в розшук.

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Зазначено, що Ігнатьєв народився в Котовську у 1980 році й переїхав до молдовського міста Рибниця в ПМР у віці двох років. У 2012 році він закінчив навчання в Одеській юридичній академії за напрямком міжнародного права, а з 2016 року обіймав посаду міністра закордонних справ ПМР.

Видання NewsMaker пише, що Після вторгнення країни-агресора Росії в Україну він не засудив російську агресію, а в 2014 році заявив, що окупацією Криму "Росія вкотре підтвердила свій високий статус і авторитет як держави". Також він неодноразово публічно висловлювався за офіційне приєднання окупованого Придністров'я до Росії.

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