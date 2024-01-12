Посилення "цінової стелі" на російську нафту вдарило по нафтових доходах Кремля, - Мінфін США

Запровадження США додаткових заходів для контролю стелі на російську нафту з жовтня 2023 року, знизило ціну, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, і скорочує доходи Кремля для війни проти України.

Про це заявив представник Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, знижка на російську нафту сорту Urals до міжнародного еталону Brent зросла приблизно на 40% з того часу, як США почали посилювати дотримання цінового обмеження країн "Великої сімки", наклавши санкції на танкери, підозрювані в перевезенні російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель.

Ціновий ліміт, запроваджений країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище. Захід запровадив цей механізм після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індійські НПЗ відмовляються від російської нафти на користь аравійської, – Reuters

За словами чиновника, знижка на російську нафту марки Urals до Brent збільшилася приблизно з 13 доларів за барель у жовтні до приблизно 18,50 доларів за барель нині.

З жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції щодо восьми танкерів, підозрюваних у порушенні цінового ліміту.

Більша знижка є "значним зв'язком з тим фактом, що ринок стає більш сприйнятливим до наших дій щодо забезпечення дотримання та дотримання вимог щодо цінової межі", сказав представник Мінфіну на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має проблеми з експортом нафти після посилення санкцій США, - Bloomberg

Надходження від продажу нафти й газу до федерального бюджету Росії впали приблизно на 24% до 8,822 трлн рублів (99,4 млрд доларів) минулого року, як показали дані російського міністерства фінансів після падіння цін на нафту і скорочення продажів газу до Європи.

Москва, однак, заявила, що очікує на відновлення доходів до 11,5 трильйонів рублів у 2024 році, оскільки Росії вдалося перенаправити нафту, яку вона раніше продавала до Європи, до Китаю та Індії.

Міністерство фінансів США заявляє, що перенаправлення торгівлі нафтою та іншими витратами Росії на використання незахідних послуг знижує її доходи на ведення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАЕ заборонили танкерам, які можуть перевозити російську нафту, входити у свої води