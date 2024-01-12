Посилення "цінової стелі" на російську нафту вдарило по нафтових доходах Кремля, - Мінфін США
Про це заявив представник Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, знижка на російську нафту сорту Urals до міжнародного еталону Brent зросла приблизно на 40% з того часу, як США почали посилювати дотримання цінового обмеження країн "Великої сімки", наклавши санкції на танкери, підозрювані в перевезенні російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель.
Ціновий ліміт, запроваджений країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище. Захід запровадив цей механізм після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
За словами чиновника, знижка на російську нафту марки Urals до Brent збільшилася приблизно з 13 доларів за барель у жовтні до приблизно 18,50 доларів за барель нині.
З жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції щодо восьми танкерів, підозрюваних у порушенні цінового ліміту.
Більша знижка є "значним зв'язком з тим фактом, що ринок стає більш сприйнятливим до наших дій щодо забезпечення дотримання та дотримання вимог щодо цінової межі", сказав представник Мінфіну на умовах анонімності.
Надходження від продажу нафти й газу до федерального бюджету Росії впали приблизно на 24% до 8,822 трлн рублів (99,4 млрд доларів) минулого року, як показали дані російського міністерства фінансів після падіння цін на нафту і скорочення продажів газу до Європи.
Москва, однак, заявила, що очікує на відновлення доходів до 11,5 трильйонів рублів у 2024 році, оскільки Росії вдалося перенаправити нафту, яку вона раніше продавала до Європи, до Китаю та Індії.
Міністерство фінансів США заявляє, що перенаправлення торгівлі нафтою та іншими витратами Росії на використання незахідних послуг знижує її доходи на ведення війни в Україні.