Прем’єр Великої Британії Сунак сьогодні відвідає Київ

Прем’єр Великої Британії сьогодні відвідає Київ та оголосить про надання нового пакету військової допомоги, відповідно до якої Лондон забезпечуватиме обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.