Прем’єр Великої Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
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Прем’єр Великої Британії сьогодні відвідає Київ та оголосить про надання нового пакету військової допомоги, відповідно до якої Лондон забезпечуватиме обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, сьогодні Україна та Велика Британія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки.
У планах Сунака також зустріч із президентом Зеленським.
"Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки", - йдеться в матеріалі видання.