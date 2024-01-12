Новини

Прем’єр Великої Британії Сунак сьогодні відвідає Київ

3 64515
Прем’єр Великої Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Прем’єр Великої Британії сьогодні відвідає Київ та оголосить про надання нового пакету військової допомоги, відповідно до якої Лондон забезпечуватиме обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, сьогодні Україна та Велика Британія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки.

У планах Сунака також зустріч із президентом Зеленським.

"Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки", - йдеться в матеріалі видання.

Також читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Британії Сунаком посилення ППО, безпекові гарантії та Формулу миру

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Orion 36689802
    Оце гарна новина. Ще б пендюлей надавав нашим керманичам, було б супер гуд.
  • Vladimir Cherkasov
    Ось чому Боневтік втік до країн Балтії - щоб 3,14здюліну не отримати від індуса ))
  • Colt
    Якраз погодка сонячна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини