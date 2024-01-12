Поліція торік вилучила майже 3 тонни наркотиків. ІНФОГРАФІКА
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За 2023 рік Національна поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 785 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед вилученого:
- 1,8 тонни канабісу.
- Майже 800 кг макової соломи.
- Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
- 226 кг солей Альфа-PVP.
- 64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.
Поліцейські скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень.
"Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.