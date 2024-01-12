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Поліція торік вилучила майже 3 тонни наркотиків. ІНФОГРАФІКА

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Поліція торік вилучила майже 3 тонни наркотиків. ІНФОГРАФІКА
За 2023 рік Національна поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 785 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед вилученого:

  • 1,8 тонни канабісу.
  • Майже 800 кг макової соломи.
  • Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
  • 226 кг солей Альфа-PVP.
  • 64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.

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"Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Поліція торік вилучила майже 3 тонни наркотиків 01
Поліція торік вилучила майже 3 тонни наркотиків 02

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