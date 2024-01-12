Ротація ППО на сході НАТО була б "адекватною відповіддю" на ескалацію з боку Росії, - Ландсбергіс
Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Зазначається, що союзники по НАТО погодили таку модель в червні минулого року, але вона ще не була реалізована. Наразі країни Балтії ведуть переговори з країнами, які могли б розмістити системи ППО в регіоні.
"Саме ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, яка вже відбувається", – сказав литовський міністр.
Він зазначив, що такі події, як падіння російських безпілотників на території країна Альянсу, навіть якщо вони здаються ненавмисними, є ескалацією і вони б не відбувалися, якби Росія не вела війну проти України.
Ландсбергіс також наголосив на необхідності узгодити якомога сильніший пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.