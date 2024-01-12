Сунак оголосить про понад $3 млрд військової підтримки Україні від Великої Британії
Про це повідомляє BBC із посиланням на пресслужбу британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пакет допомоги включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, більшість з яких будуть британського виробництва.
Крім того, буде виділено 18 млрд фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України та більше фінансування для онлайн-навчання англійської мови.
"Я тут сьогодні з одним повідомленням: Велика Британія також не відступить. Ми будемо разом з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека – це наша безпека", - наводить пресслужба слова Сунака.
"Сьогодні ми йдемо далі, збільшуючи нашу військову допомогу, надаючи тисячі найсучасніших безпілотників і підписуючи нову історичну безпекову угоду, щоб надати Україні гарантії, яких вона потребує на довгострокову перспективу", - додав британський прем'єр.