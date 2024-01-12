Рашисти не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку, відбулося 43 бойові зіткнення, - Тарнавський

Російські загарбники протягом доби на Таврійському напрямку не завдавали авіаударів, проте били з артилерії.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вчора не завдавали авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія. Водночас ворог провів 43 бойові зіткнення та здійснив 547 артобстрілів.

"Трудові мігранти та іноземці, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходять максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.

Загальні втрати противника минулої доби становлять 462 особи та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 3 ББМ, 2 артсистеми, 14 БпЛА, 3 автомобіля. Знищено 2 ворожі склади з боєприпасами. 3 окупанти здалися в полон.

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