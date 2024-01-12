На допомогу полоненим торік скерували майже 660 млн грн з бюджету, - Мінреінтеграції
Про це повідомили в міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого року Мінреінтеграції спрямувало 658 мільйонів гривень на виплати державної грошової допомоги особам, які були звільнені з полону, і членам сімей осіб, які наразі перебувають у полоні. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених", - ідеться у повідомленні.
Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.
Наголошується, що цьогоріч міністерство продовжить перераховувати кошти на виплати державної допомоги колишнім полоненим, а також їхнім рідним.