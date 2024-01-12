На допомогу полоненим торік скерували майже 660 млн грн з бюджету, - Мінреінтеграції

В 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перерахувало 658 мільйонів гривень на виплати державної допомоги полоненим та їхнім сім’ям.

Про це повідомили в міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року Мінреінтеграції спрямувало 658 мільйонів гривень на виплати державної грошової допомоги особам, які були звільнені з полону, і членам сімей осіб, які наразі перебувають у полоні. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених", - ідеться у повідомленні.

Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

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Наголошується, що цьогоріч міністерство продовжить перераховувати кошти на виплати державної допомоги колишнім полоненим, а також їхнім рідним.