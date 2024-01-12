За тиждень підрозділи ВМС знищили 121 FPV-дрон противника та ліквідували понад 250 окупантів. ІНФОГРАФІКА

З 5 по 11 січня українські морські піхотинці та придані підрозділи знищили 121 FPV-дрон та 13 бойових броньованих машин противника.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці морської піхоти ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації", йдеться в повідомленні.

За уточненими даними, у період з 05.01.2024 по 11.01.2024 морські піхотинці та придані підрозділи знищили 256 російських військових, 2 танки, 12 одиниць автомобільної техніки, 13 бойових броньованих машин (БТР, БМП, БМД), 19 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, зенітний ракетний комплекс, 6 пунктів управління БПЛА, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 сховища боєприпасів.

Крім того, зведений підрозділ радіоелектронної боротьби морської піхоти за вказаний період знищив 121 FPV-дрон.

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