За тиждень підрозділи ВМС знищили 121 FPV-дрон противника та ліквідували понад 250 окупантів. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляється на Facebook-сторінці морської піхоти ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації", йдеться в повідомленні.
За уточненими даними, у період з 05.01.2024 по 11.01.2024 морські піхотинці та придані підрозділи знищили 256 російських військових, 2 танки, 12 одиниць автомобільної техніки, 13 бойових броньованих машин (БТР, БМП, БМД), 19 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, зенітний ракетний комплекс, 6 пунктів управління БПЛА, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 сховища боєприпасів.
Крім того, зведений підрозділ радіоелектронної боротьби морської піхоти за вказаний період знищив 121 FPV-дрон.