Рашисти розмістили додаткові 10 тис. військових на Маріупольському напрямку, - Андрющенко. КАРТА

Російські війська розмістили на Маріупольському напрямку додаткові 10 000 окупантів з нових підрозділів. Новобранці-контрактники будуть на фронті вже за кілька тижнів. Наразі їм перевозять техніку та обладнання.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на мапі червоним помічено ділянки, де війська РФ лише за останні півтора-два тижні розмістили нові підрозділи окупантів. Наразі їм транспортують техніку та обладнання.

"Це на доданок до тих, які вже базувались або готувались на території Маріуполя та району. Тут додаткових не менш 10 тисяч окупантів - контрактників. За тиждень-два вони будуть на фронті, а на їхнє місце заїдуть нові", - зазначив Андрющенко.





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Радник міського голови зазначає, що переміщення особового складу окупантів та їхньої техніки триває навіть попри важкі погодні умови на дорозі.

"Маленькими групами вантажівки по місцях нового базування. Мелекіне. Ялта. Юр’ївка, Урзуф", - зауважив Андрющенко.

Також окупанти знову нарощують темп підготовки до рівня минулого року до початку Бахмутського наступу.

"В цілому ми бачимо зростання баз та місць розміщення з вересня щонайменше на 50 відсотків в проміжку трикутника Маріуполь - Бердянськ - Розівка", - зазначив він.

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Також Андрющенко повідомив, що окупанти поновили тренування зі ствольною артилерією. Так, після "невеличкого грудневого перепочинку", полігон в районі селища Бабах-Тарама працює з даним типом озброєння щодня.

"Значить, знову з Північної Кореї не лише балістика, але й нова партія снарядів приїхала", - резюмував він.