Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тис. грн, - Садовий

Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Про це у Telegram повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

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