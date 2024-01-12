Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тис. грн, - Садовий
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Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.
Про це у Telegram повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - йдеться в повідомленні.
Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.