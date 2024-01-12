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Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тис. грн, - Садовий

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Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тис. грн, - Садовий
Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Про це у Telegram повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

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Топ коментарі

  • не божитель
    Да как вы не поймёте ,до тех пор ,пока не настанет война -войною ,пока война не станет одинаковой для всех и для детей чиновников ,хрен кого вы туда приманите. Ну загоните палками,а результат будет нулевой. А теперь сейчас убедить погибать в то время, когда сами чиновники не верят в победу и воруют ,как в последний день ,трудно думаю будет переубедить людей. А на фоне того, что вооружения нет. так ваще молчу.
  • Ustym Karmaliuk
    навіщо платити бидлу гроші, на які можна купити готелі в Хорватії чи вілли в Іспанії?
  • Старый зольдат
    Андруша, а ось твій син контракт підпіше? Ні? А чого ні?
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