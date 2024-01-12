РФ продовжує імпортувати обладнання для виготовлення БПЛА "Орлан-10" в обхід санкцій, - InformNapalm

Українські хакери групи "КіберСпротив" добули внутрішню документацію підсанкційного російського ТОВ "Спеціальний Технологічний Центр" (СТЦ), відомого зокрема тим, що там виробляються російські БПЛА "Орлан-10"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Inform Napalm.

Документація свідчить, що мережа фірм-прокладок продовжує імпортувати в РФ техніку та обладнання, яке виробляється європейськими, американськими та азійськими компаніями.

СТЦ базується у місті Санкт-Петербург та відіграє важливу роль у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

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ТОВ має досить широкий спектр діяльності з виробництва телекомунікаційного обладнання.





Виробничі потужності СТЦ розташовані за адресою: Пискаревский проспект, 150, корпус 5. На супутникових знімках видно, що на парковці цієї будівлі розміщена військова техніка.

На фото, яке вдалося отримати безпосередньо із середини приміщень цієї будівлі, видно, що ця техніка – російський комплекс РЕБ РБ-341В "Леєр-3". Комплекс "Леєр-3" також розроблений і виробляється СТЦ, а до його складу входять три БПЛА "Орлан-10".

Зокрема в "Орланах" використовують камери Canon.

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"Для прикладу розглянемо один з найпростіших виробів, що збирають росіяни. Вантажний гексакоптер – БПЛА, що постачається у 8-му загальновійськову армію ЗС РФ. Пропелер та двигун виробляє китайська компанія T-Motor. Контролер польоту та GPS модуль виробляє китайська Radiolink Electronic Limited. Ноутбуки Lenovo та камера Sony. Комплектуючі та запчастини в РФ потрапляють доволі просто. ... В отриманих документах по замовленнях СТЦ чітко видно, що до РФ імпортуються пристрої, деталі та устаткування виробництва США, Німеччини, Іспанії, Австрії, Великобританії, Швейцарії тощо", - зазначають в InformNapalm.

Ланцюжок виглядає так:



1. завод-виробник (США, Азія, Європа);

2. дистриб’ютор (зазвичай та ж країна, що і завод);

3. юрособа-прокладка (здебільшого фірми з Китаю, але в документах можна побачити і Туреччину, ОАЄ, Сербію тощо);

4. російська фірма-постачальник;

5. російський завод ВПК (в нашому випадку СТЦ).

"КіберСпротив передав InformNapalm копії комерційних пропозицій, контрактів, додаткових угод, рахунків-фактур і транспортних накладних, що підтверджують поставки вищезгаданих юросіб обладнання до СТЦ. Розрахунки здійснюються у доларах США, євро, почастішали також розрахунки у китайських юанях", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що низка російських приватних юридичних осіб продовжували імпортувати різне обладнання протягом 2022-2023 років, кінцевим отримувачем якого був СТЦ.

Це ТОВ "РАДІОЛАЙН" (ООО "Радиолайн", ОГРН 1117746143228, ИНН 7718837905, КПП 772301001), ТОВ "ПРОТЕХ" (ООО "Протех", ОГРН 1077761186381, ИНН 7701748975, КПП 772801001), ТОВ "ПТ Електронік" (ООО "ПТ Электроник", ОГРН 1167847490524, ИНН 7802606871, КПП 780201001) та ще десятки компаній.

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"Комерційна пропозиція від ТОВ "ПТ Електронік", датована березнем 2023 року, що містить обладнання виробництва компанії Rohde & Schwarz GmbH. Компанія спеціалізується на виробництві радіоелектроніки, її штаб-квартира знаходиться в Мюнхені, Німеччина, а підрозділи є у США (федеральний округ Колумбія, округ Говард, штат Меріленд) та в Сінгапурі. Вірогідно, що без цього обладнання (аналізатори спектру) неможливо зібрати "Леєр-3". Тому росіяни постійно закуповують саме ці позиції. Втім, очікувати цей товар посередник-контрабандист пропонує до 16 тижнів", - пояснили в InformNapalm.

Також росіян особливо цікавлять КМОН-сенсори виробництва китайської компанії GPIXEL.

"Західні комлпектуючі довго, третьою дорогою, в обхід, але ж таки дістаються до Росії. Рано чи пізно з них збирають зброю, що використовується у агресивній, неправомірній та несправедливій війні, що розвʼязала РФ", - підсумували автори матеріалу.

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