Росія не голодує. Необхідно посилити санкції проти Росії, - Буданов

Захід має посилити санкції проти РФ, вони мають зачепити основні сектори економіки: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка [Росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.

Він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

"Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.

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