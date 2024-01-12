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Росія не голодує. Необхідно посилити санкції проти Росії, - Буданов

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Росія не голодує. Необхідно посилити санкції проти Росії, - Буданов
Захід має посилити санкції проти РФ, вони мають зачепити основні сектори економіки: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка [Росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.

Він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

"Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.

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Топ коментарі

  • не божитель
    В 21 веке ОСТОЛОПЫ ,я вас немного просвещу САНКЦИИ до жопы, ЩЕ РАЗ ДО ЗАДНИЦЫ. До тех пор пока не будут заблокированы счета кошельков Путина ,пока не будет полного мирового эмбарго ,все эти санкции ,как мёртвому припарка.
  • Враг рода человеческого 666
    Пля, да ви на світло лізете!
  • Alex_Dimitrov
    А какой смысл чтоб они голодали, тем больше чепушей с голодухи пойдет воевать, купившись хотя бы на пайку дармовую и какие-то деньги. Что за бред? ВПК их давить надо, вот это да...
    Ну и какой голод у них может быть? Индия и Китай границы открыты, какой-то шляпы привезут сьедобной.
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