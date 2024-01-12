Росія вже протягом тижня не виводить ракетоносії у Чорне море через шторм, - ОК "Південь"

Російські ракетоносії перебувають у пунктах базування через шторм у Чорному морі.

Про це повідомила речниця ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нашій зоні відповідальності не спостерігається виходу на рубежі ракетоносіїв уже протягом тижня. Вони перебувають у пунктах базування", - зазначилавона.

За словами Гуменюк, Чорне море продовжує штормити, погода не збирається покращуватися найближчі пару днів, у зв’язку з цим корабельне угруповання ворога компактне і складається з патрульних катерів, які відстежують безпекову складову навколо пункту базування Новоросійська.

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