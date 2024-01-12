Росії вдається обходити санкції щодо технологій для виробництва зброї. Деталі постачають американські та китайські компанії, - Politico. ІНФОГРАФІКА

РФ значною мірою вдається обходити санкції щодо технологій. Це дозволяє їй виготовляти зброю та продовжувати війну проти України. За перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай - 45%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Росія значною мірою досягла успіху в тому, щоб знайти способи обійти санкції проти технологій, необхідних їй для ведення війни проти України, а це означає, що Захід повинен зробити торговельні обмеження більш ефективними, якщо він хоче обмежити агресію Володимира Путіна", - пише видання.

Зазначається, що російський імпорт, на який наклали санкції США та союзники, з січня по жовтень минулого року склав майже 9 млрд доларів. Це лише на 10% менше, який був до лютого 2022 року.

Росія потребує імпортних товарів для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

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У спільному дослідженні Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з російських санкцій та KSE Institute, аналітичного центру Київської школи економіки, зазначається, що можливості РФ виробляти ракети та безпілотники зросли у 2023 році.

Українські аналітики зазначили, що у 2022 році російські ракетні потужності становили 50 ракет на місяць, до середини 2023 року подвоїлися до 100 і досягли 115 до кінця року. Автори дослідження вважають, що якщо РФ продовжить темпи війни, то виснажить свої запаси.

У статті йдеться, що партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

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Якщо проаналізувати показники російської торгівлі, то можна помітити, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай - 45%.

Так, найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei.

Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

Найбільше постачань тепер йде з Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ. Вказано, що Росії вдалося реконфігурувати свої ланцюжки постачання.

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Politico зазначає, що необхідно оперативно вирішувати застосування експортного контролю.

Аналітики радять зміцнити корпоративну відповідальність і залучати приватний сектор. Також, ввести штрафи для тих, хто порушує чи обходить санкції проти РФ, усунути прогалини у політиці контролю за експортом і боротися з лазівками через треті країни.