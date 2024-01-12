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Росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості, - Буданов

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Росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості, - Буданов
З кінця літа 2023 року Росія почала виробляти більшу кількість боєприпасів порівняно з попередніми роками. Однак їхня якість погіршується.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігається збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів, але і відзначається зниження якості цих снарядів", - сказав Буданов.

Він зазначив, що ракетні удари з боку РФ по Україні спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік "переможним". Однак реальних воєнних успіхів у росіян не було.

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Топ коментарі

  • valentyna 7f6f0f14
    Думаю,але тут зайве. Орки виготовляють, українці сміються з них,а міста України під обстрілами. Кому цікава балаканина таких горе чиновників. Один втік з країни, бо бомбити будуть інший сидить на форумах, а там де справжні холодно,голодно, аійна
  • Olena Teslenko
    ,,низька якість" теж вбиває!
  • Dmitry Kovalchuk
    Нам то что с ихнего плохого качества?

    Все єто говно летит на голові украинцев.

    К чему такой бред озвучивать?

    Мне лично похер, какого они качества, но все єто говно летит к нам.
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