Україна витіснила флот РФ на південний схід Чорного моря. Ми контролюємо північну частину, - Буданов

Україна, атакуючи портові споруди та військовий флот РФ, змогла витіснити його до південно-східної частини Чорного моря та відновити судноплавство. Наша держава контролює північну частину.

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - зазначив він.

За його словами, північна частина Чорного моря знаходиться під контролем України, як і газовидобувні платформи.

"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - зауважив Буданов.

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Начальник української розвідки повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, "хоча дехто вважав їх неможливими".

"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - додав Буданов.

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