Україна витіснила флот РФ на південний схід Чорного моря. Ми контролюємо північну частину, - Буданов
Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - зазначив він.
За його словами, північна частина Чорного моря знаходиться під контролем України, як і газовидобувні платформи.
"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - зауважив Буданов.
Начальник української розвідки повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, "хоча дехто вважав їх неможливими".
"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - додав Буданов.