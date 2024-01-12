Спецпредставниця США Прицкер обговорила з главою МЗС Польщі Сікорським блокаду кордону з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві зі cпецпредставницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомили в МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Відповідаючи на інтерес американської сторони до питання протесту перевізників на кордоні, міністр послався на свій нещодавній візит до Києва, нагадавши, що в ньому також брали участь представники міністерств інфраструктури та сільського господарства", - йдеться в заяві відомства.

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Згідно з повідомленням, Сікорський зазначив, що проблеми у відносинах між двома країнами вирішуються шляхом політичного та експертного діалогу, який польська влада веде на постійній основі.

Зустріч була частиною серії інтенсивних дипломатичних контактів між Польщею та США, спрямованих на зміцнення співпраці та мобілізацію ресурсів та засобів для надання військової, економічної та гуманітарної підтримки Україні, зауважує МЗС.

"Співрозмовники погодилися, що в інтересах західних країн не лише зберегти військову та фінансову допомогу Україні на нинішньому рівні, але й прагнути до її збільшення", - йдеться в заяві.

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Повідомляють, що сторони відзначили, що діяльність та ініціативи міжнародних партнерів, зокрема, в межах форуму G7 та міжнародних організацій, таких як ЄС, залишаються надзвичайно важливими у процесі економічної підтримки та відновлення України.

Водночас Сікорський зауважив, що Польща також залишається активною в рамках багатосторонніх форматів, що стосуються Києва, та підкреслив, що відбудова України та перспектива її членства в Євросоюзі тісно пов'язані між собою.

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Як йдеться в заяві, Пріцкер високо оцінила зусилля Польщі на підтримку України, включаючи військову та політичну допомогу, а також підкреслила "вражаючу відданість" польського суспільства та дії влади щодо надання всебічної допомоги Україні та підтримки українських біженців у Польщі.

"Своєю чергою Сікорський наголосив на вирішальному значенні військової підтримки США для України у боротьбі з російським агресором, нагадавши про безпрецедентні масштаби військової та економічної допомоги, наданої ЄС та його державами-членами", - повідомляє МЗС.