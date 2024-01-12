Росіяни не можуть протистояти FPV-дронам України на лівому березі Дніпра, рашистам не вистачає засобів РЕБ, - британська розвідка

Через нестачу засобів РЕБ російські загарбники на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

"Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі", - наголосили у розвідці Великої Британії.

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