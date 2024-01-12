За час війни в Україні побільшало жінок на "чоловічих" посадах, - Держслужба зайнятості

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"У зв’язку із призовом чоловіків на військову службу виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, на які традиційно більше працевлаштовувалися чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії тощо)", - повідомили у Службі зайнятості.

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Так, у 2023 році 1,2 тисячі жінок через Службу зайнятості працевлаштувалися на будівництві, що становить 38% загальної чисельності усіх працевлаштованих у цій галузі. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 20%.

У добувній промисловості протягом минулого року знайшли роботу також 1,2 тисячі жінок, що становить 49% від усіх працевлаштованих. У 2021 році показник був на рівні 27%.

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Загалом послугами Державної служби зайнятості протягом 2023 року скористалися 664 тисячі осіб, з яких 483 ти мали статус зареєстрованих безробітних. Переважна більше серед зареєстрованих безробітних - жінки (72% або 348 тисяч).

Усього у 2023 році нове робоче місце знайшли 240 тисяч людей, з них жінок - 158 тисяч (або 66%).