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РФ скликає термінове засідання Радбезу ООН через удари США й Британії по об’єктах хуситів у Ємені

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РФ скликає термінове засідання Радбезу ООН через удари США й Британії по об’єктах хуситів у Ємені
Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з ударами по базах хуситів у Ємені військовими США і Великої Британії.

Про це повідомило постійне представництво Росії при ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з завданням США і Великобританією ударів по Ємену", - йдеться у повідомленні.

Постійне представництво Російської Федерації при ООН анонсувало на засідання Радбезу ООН на 12 січня обговорення ситуації на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням", і відкритий брифінг у зв'язку з ударами по Ємену.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії уразили понад десяток цілей хуситів у Ємені. Удари завдавалися з винищувачів ракетами Tomahawk.

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Топ коментарі

  • Igor Shevtsov
    Пусіти на захисті хусітів.. Террористи усіх країн об'єднуйтесь! (с)
  • Ned Stark
    А що їх не влаштовує? США і Британія проводять спеціальну воєнну операцію. У них сво здорової людини!
  • NV T
    Можно попросить росию идти *****.
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