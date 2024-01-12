Новини

Ні Україна, ні Росія не можуть проводити зараз наступальні операції через безпілотники та міни, - Буданов

3 89324
Ні Україна, ні Росія не можуть проводити зараз наступальні операції через безпілотники та міни, - Буданов
Інтенсивне застосування безпілотників як Україною, так і Росією зумовило неможливість проведення наступальних операцій. 

Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

Ще один чинник, який заважає контрнаступу, щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - заявив Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує імпортувати обладнання для виготовлення БПЛА "Орлан-10" в обхід санкцій, - InformNapalm

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Walmis Walmis
    Что то Данилов в запое долго. Подзадержался. Приходится Буданову за двоих отдуваться.
  • Michael Ilyash
    Це уже назавжди або років на 50-70. Це все зайшло в тупик і чесно воно би так і було якби ми не здали південь. РФ взяла б якісь містечка до 100 000 і села на сході і застрягла б. АЛЕ ж Зеля виконував обовязки перед КГБ
  • 18c49ed2
    Сегодня день охренительных историй от конферансье-разведчика. Его очередь отдуваться.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини