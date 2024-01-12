Ні Україна, ні Росія не можуть проводити зараз наступальні операції через безпілотники та міни, - Буданов
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Інтенсивне застосування безпілотників як Україною, так і Росією зумовило неможливість проведення наступальних операцій.
Про це в інтерв'ю Le Monde заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.
Ще один чинник, який заважає контрнаступу, щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.
"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - заявив Буданов.