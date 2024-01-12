Європа має збільшувати підтримку України як фінансову, так і військову, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала збільшувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили європейську відповідь на російську агресію та підтримку України, за яку я хочу тепло подякували Латвії та її народу не лише в день після того, як Президент Зеленський був у цьому місті, а також за лідерство, яке ми бачили з початку російського вторгнення. Важливо, щоб ми продовжували та збільшували нашу підтримку для України фінансово та у військовому вимірі", - наголосила вона під час спільної заяви для преси із речницею латвійського Сейму Дайгою Мієріня.

Мецола зазначила, що Європарламент був найсильнішим адвокатом для відкриття переговорів про членство в ЄС з Україною та Молдовою.

"Для нас очевидно, що розширення є найсильнішою геополітичною, стратегічною та орієнтованою в майбутнє інвестицією. Її здатність до трансформації (суспільства) ми знаємо дуже добре і в Сеймі, і в Європарламенті. Ми активно підтримуємо також Верховну Раду, яка готує реформи, необхідні на європейському шляху України", - додала президентка Європарламенту.

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