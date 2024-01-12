У профільному комітеті ще не бачили нового законопроєкту про мобілізацію, - нардеп від Голосу" Бобровська

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не бачили нового законопроєкту з мобілізації і не знають, чи врахує уряд зауваження членів Комітету до попереднього законопроєкту.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала народна депутатка від партії "Голос", членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачили нового законопроєкту ще поки. Але ми знаємо ті пропозиції, які готував Комітет, і статті, до яких були зауваження. Тому я надіюся, що всі ці речі будуть враховані, і ми побачимо це ще до реєстрації, щоб унеможливити повторний сценарій, який відбувався з першими великим законопроєктом урядовим", - сказала вона.

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Коментуючи допис народної депутатки від партії "Слуга народу", заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої, в якому та опублікувала перелік змін у новому законопроєкті, Бобровська сказала, що це і є ті правки, які пропонував Комітет.

"Мені здається, що Мар’яна якраз опублікувала рекомендації Комітету. Але ще раз наголошу, що Комітет офіційно не отримав документ. Ані офіційно, ані неофіційно драфт законопроєкту, який Міністерство оборони хоче реєструвати", - додала Бобровська.

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Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що у новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет Міністрів відкликав свій попередній Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" для його доопрацювання.