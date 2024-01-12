Польські перевізники заявили, що хочуть поновити блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині"
Про це повідомив власник логістичної компанії "Rafał Mekler Transport" Рафал Меклер, передає Цензор.НЕТ.
"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він та оприлюднив копію повідомлення про акцію.
У документі йдеться, що акція мала б розпочатися 15 січня о 09:00 і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишалися незмінними.
Водночас Lb.ua пише, що за неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні.
Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.
Нагадаємо, 6 січня польські фермери заявили, що завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту було відновлено.