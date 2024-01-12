Польські перевізники заявили, що хочуть поновити блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині"

Польські перевізники заявили про відновлення блокади контрольно-пропускного пункту "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Польські фермери розблокували цей КПП минулого тижня.

Про це повідомив власник логістичної компанії "Rafał Mekler Transport" Рафал Меклер, передає Цензор.НЕТ.

"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він та оприлюднив копію повідомлення про акцію.

У документі йдеться, що акція мала б розпочатися 15 січня о 09:00 і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишалися незмінними.

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Водночас Lb.ua пише, що за неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні.

Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.

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Нагадаємо, 6 січня польські фермери заявили, що завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту було відновлено.