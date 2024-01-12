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Рашиста, який вбив двох цивільних на Київщині, заочно засудили до довічного позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

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Старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади ЗС РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців рф на автомобілі з літерою "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Рашиста, який вбив двох цивільних на Київщині, заочно засудили до довічного позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора 01

В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли", - йдеться в повідомленні.

Рашиста, який вбив двох цивільних на Київщині, заочно засудили до довічного позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора 02

Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку. Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Рашиста, який вбив двох цивільних на Київщині, заочно засудили до довічного позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора 03

Матеріали щодо інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.

Раніше телеканал CNN оприлюднив відео воєнного злочину російських окупантів. 16 березня 2022 року вони в спину розстріляли під Києвом власника та охоронця автосалону, а сам салон пограбували.

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