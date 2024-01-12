Рашиста, який вбив двох цивільних на Київщині, заочно засудили до довічного позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

Старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади ЗС РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців рф на автомобілі з літерою "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли", - йдеться в повідомленні.

Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку. Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Матеріали щодо інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.

Раніше телеканал CNN оприлюднив відео воєнного злочину російських окупантів. 16 березня 2022 року вони в спину розстріляли під Києвом власника та охоронця автосалону, а сам салон пограбували.

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