Міноборони перевіряє усі договори родини Гринкевичів із компаніями, - заступник міністра оборони Кліменков

Міністерство оборони проводить аудит всіх контрактів, включаючи договори компаній, які можуть бути пов’язані з родиною Гринкевичів.

Про це сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича зірвали поставки Збройним силам України по 23 контрактам, а збитки попередньо становлять більше ніж 1,5 млрд гривень.

Після аналізу контрактів, виявилось, що, наприклад, договори на поставку військових форму були укладені ще на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного ухвалення рішень.

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Водночас лише в цьому епізоді дві посадові особи, які працювали з Міноборони, вже знаходяться під слідством, зауважив він.

"Крім того, афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах в системі ProZorro. Нам стало відомо що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору", - пояснив заступник міністра оборони.

Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації, щоб мати змогу діяти та розірвати контракти. Міноборони очікує на відповідь, додав Кліменков.

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