Понад 1800 вантажівок очікують у чергах на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

У чергах у пунктах пропуску на кордоні з Польщею перебуває понад 1800 вантажівок. Триває блокування на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Як повідомляється, на КПП "Медика-Шегині" перебувають близько тисячі автомобілів, що більше, ніж на трьох інших пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".

"Звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску "Шегині" бо, власне, і водії та перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон. Тисяча вантажних засобів станом на ранок перебували навпроти "Шегині". І десь вісімсот транспортних засобів – навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", - сказав він.

Демченко додав, що на трьох напрямках блокування триває – на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".

Також читайте: Польські перевізники заявили, що хочуть поновити блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині"