Понад 1800 вантажівок очікують у чергах на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Як повідомляється, на КПП "Медика-Шегині" перебувають близько тисячі автомобілів, що більше, ніж на трьох інших пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".
"Звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску "Шегині" бо, власне, і водії та перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон. Тисяча вантажних засобів станом на ранок перебували навпроти "Шегині". І десь вісімсот транспортних засобів – навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", - сказав він.
Демченко додав, що на трьох напрямках блокування триває – на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".