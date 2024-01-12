Посадовця Київметрополітену підозрюють у збитках 13,1 млн на постачанні вагонів

Заступника керівника комунального підприємства "Київський метрополітен" підозрюють у завдані ​​13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, "Київський метрополітен" у 2012-2017 рр. уклав з двома російськими акціонерними товариствами договори на виробництво та поставку вагонів. Договори передбачали штрафи за порушення умов поставки.

В 2013-2014 рр. постачальники порушили умови, не поставивши вагони у визначений термін.

"Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.