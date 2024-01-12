На Полтавщині судитимуть двох бойовиків, які воювали проти України, - СБУ

Слідчі полтавського СБУ зібрали вичерпну доказову базу на двох бойовиків, які вступили до лав російських військ та воювали проти України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв під Мар’їнкою та Роботиним у серпні та вересні 2023 року. За даними слідства, фігуранти – мешканці Краматорська та Криму. Вони добровільно приєднались до лав окупаційних угруповань так званого "Шторму Z" та Південного військового округу Росії влітку 2023 року. На посадах оператора БпЛА та стрілка вони брали участь у боях під Роботиним та Іловайськом, а згодом – поблизу Мар’їнки та Новопрокопівки", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили бойовикам про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — державна зрада та колабораційна діяльність.

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Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Бойовикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.