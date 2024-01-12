Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, посилаючись на американську фотоагенцію Getty Images.
Спершу з'явилися світлини з VIP-вагона, яким Сунак у компанії британського міністра оборони Гранта Шеппса й заступника начальника штабу оборони Гвіна Дженкінса їхав до Києва.
Згодом оприлюднили фотографію прем'єр-міністра Британії, який виходить з президентського потяга на Центральному залізничному вокзалі столиці.
Згодом Сунак у соцмережі X повідомив, що прибув до Києва.
"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Звертаюсь до всіх українців, Британія з вами – стільки, скільки буде потрібно", - наголосив британський прем'єр.
Нагадаємо, у Києві Сунак планує оголосити збільшення військового фінансування України в наступному році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
Прем'єр-міністр Британії та президент Зеленський також підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.