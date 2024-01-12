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Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва. ФОТОрепортаж

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Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва. ФОТОрепортаж
У п’ятницю, 12 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав з візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, посилаючись на американську фотоагенцію Getty Images.

Спершу з'явилися світлини з VIP-вагона, яким Сунак у компанії британського міністра оборони Гранта Шеппса й заступника начальника штабу оборони Гвіна Дженкінса їхав до Києва.

Згодом оприлюднили фотографію прем'єр-міністра Британії, який виходить з президентського потяга на Центральному залізничному вокзалі столиці.

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Згодом Сунак у соцмережі X повідомив, що прибув до Києва.

"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Звертаюсь до всіх українців, Британія з вами – стільки, скільки буде потрібно", - наголосив британський прем'єр.

Нагадаємо, у Києві Сунак планує оголосити збільшення військового фінансування України в наступному році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Прем'єр-міністр Британії та президент Зеленський також підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    єрмак, під вагоном, ховається?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Сподіваюсь Вовка не хамитиме Сунаку.
  • KosAn30 JT26
    ну не в плацкарте премьера Британии возить)
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