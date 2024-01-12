Якщо Захід конфіскує російські активи, то Москва може вжити "болючих заходів", - МЗС РФ

У російському МЗС попередили Захід про "болючі заходи" у разі конфіскації російських активів.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Заходи у відповідь буде вжито, і буде вжито таких заходів, що їх помітять, відчують, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торговельно-економічної та фінансової війни", - зазначила вона.

Коментуючи інформацію, що з'явилася в західних ЗМІ, про те, що США підтримують конфіскацію російських активів на суму понад 300 млрд доларів, вона зазначила, що "немає нічого нового в принциповому ставленні Вашингтона до подібних речей".

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За словами офіційного представника МЗС РФ, Сполучені Штати намагаються переконати країни Євросоюзу "першими здійснити нелегітимні дії" щодо конфіскації російських активів, щоб Європейський союз "взяв на себе всі неминучі негативні економічні, юридичні та моральні наслідки такого кроку".

"Вилучення наших суверенних резервів загрожує згубними наслідками для фінансової та інвестиційної сфери в тих державах, які всупереч попередженням розсудливих експертів підуть на подібний крок. Російська сторона не зацікавлена в такому розвитку ситуації, але готова до будь-яких варіантів, зокрема таких, що передбачають адекватні відповіді на будь-які недружні дії", – додала Захарова.

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