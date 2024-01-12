Росіяни на окупованих територіях обходять дитячі секції й шукають інформаторів серед підлітків, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники "Слідчого комітету" здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб", тобто доносити на однокласників і сусідів.

"Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй".

Центр національного спротиву зауважує, що саме РФ позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й тепер більшість спортсменів, які залишилися, не можуть виступати на міжнародних змаганнях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відкрили "Центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу в Луганську, - Центр нацспротиву