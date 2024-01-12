Українська діаспора AFUO закликала Австралію передати Україні списані гелікоптери Taipan

Союз українських організацій Австралії (AFUO) закликав уряд Австралії передати Україні 45 багатоцільових гелікоптерів типу Taipan, які країна хотіла утилізувати.

Про це повідомив Союз українських організацій Австралії (Australian Federation of Ukrainian Organisations) у Facebbok, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цього тижня AFUO порушила питання про передачу гелікоптерів в офісах віцепрем'єр-міністра Річарда Марлса та виконувача обов’язків міністра оборони Метта Тістлетуейта.

У неділю, 14 січня, о 14.00 українська громада проведе мітинг біля Сіднейської ратуші із закликом до австралійського уряду скасувати утилізацію гелікоптерів. Інші австралійські штати організують скоординовані акції протягом наступних тижнів.

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Співголова СУОА та Перший Віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів закликав долучатися до демонстрацій, а також писати листи до членів парламенту зі зверненням збільшити військову допомогу Україні. Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Україна зробила офіційний запит на передачу 45 гелікоптерів. Сили оборони Австралії планують розібрати їх на частини й утилізувати.

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