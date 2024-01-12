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Українська діаспора AFUO закликала Австралію передати Україні списані гелікоптери Taipan

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Українська діаспора AFUO закликала Австралію передати Україні списані гелікоптери Taipan
Союз українських організацій Австралії (AFUO) закликав уряд Австралії передати Україні 45 багатоцільових гелікоптерів типу Taipan, які країна хотіла утилізувати.

Про це повідомив Союз українських організацій Австралії (Australian Federation of Ukrainian Organisations) у Facebbok, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цього тижня AFUO порушила питання про передачу гелікоптерів в офісах віцепрем'єр-міністра Річарда Марлса та виконувача обов’язків міністра оборони Метта Тістлетуейта.

У неділю, 14 січня, о 14.00 українська громада проведе мітинг біля Сіднейської ратуші із закликом до австралійського уряду скасувати утилізацію гелікоптерів. Інші австралійські штати організують скоординовані акції протягом наступних тижнів.

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Співголова СУОА та Перший Віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів закликав долучатися до демонстрацій, а також писати листи до членів парламенту зі зверненням збільшити військову допомогу Україні. Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Україна зробила офіційний запит на передачу 45 гелікоптерів. Сили оборони Австралії планують розібрати їх на частини й утилізувати.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Тема цікава, але ці гелікоптери мають дурну репутацію через ненадійність
  • Николай Николаевич b96f438b
    "В июле 2012 года Португалия отказалась от закупки 10 вертолётов NH90 TTH для вооружённых сил страны[1].

    В декабре 2021 года Австралия решила отказаться от этой модели вертолётов, поскольку эксплуатационные расходы слишком высоки, а доступность слишком низкая.

    В июне 2022 года Норвегия отказалась от закупки 14 вертолётов NH90 для вооружённых сил страны, заказанных более 20 лет назад, ещё в 2001 г. (контракт с Италией на более 550 млн долл. будет расторгнут, 13 уже поставленных машин намерены вернуть); причиной стали многочисленные неисправности и задержки, также эксплуатацию NH90 посчитали слишком затратной."
  • Яр Холодний
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