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Корабель Peregrine з українським прапором досягнув орбіти Місяця

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Корабель Peregrine з українським прапором досягнув орбіти Місяця
Місячний посадковий апарат Peregrine, розроблений компанією Astrobotic, успішно доставив корисний вантаж та металеву пластину з прапором України на відстань, що досягає орбіти Місяця.

Про це повідомили у компанії Spacebit, яка має вантаж на кораблі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) стартувала 8 січня з бази Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, США. Після відокремлення від ракети Peregrine активував свою систему управління та заряджання батарей за допомогою сонячних панелей. За місією спостерігали через систему NASA Deep Space Network з Астроверського центру управління місіями в Піттсбурзі, Пенсильванія.

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Про те, що на прапор та мапу України відправлять на Місяць, в компанії Spacebit повідомили ще 23 серпня 2023 року, в День українського прапора. Ідея відправити прапор належить засновнику британської космічної компанії Spacebit Павлу Танасюку, який має українське коріння.

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Топ коментарі

  • Сергей121
    Ну, "пропали" вони для України, а от для ЗЕбуїна вони й не пропадали. Як і гроші на супутник ще одного клоуна, притули - у лохів, що скидували їм бабло "на помсту" чи "чорнй ящик" воно таки да - пропало, а от у сергУньки і Ко., воно навпаки - з'явилось.
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Второй ходкой безуглую туда отвезите. А там и мы подтянемся.
  • Yuri Dubov a3488619
    Не варто автоматично переписувати в когось новини, не перевіривши. На жаль, був виявлений витік пального, і хоча вдалося тимчасово відновити роботу 9 з 20 наукових приладів, посадити модуль на місяць не вдасться.
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