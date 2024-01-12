Корабель Peregrine з українським прапором досягнув орбіти Місяця
Про це повідомили у компанії Spacebit, яка має вантаж на кораблі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) стартувала 8 січня з бази Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, США. Після відокремлення від ракети Peregrine активував свою систему управління та заряджання батарей за допомогою сонячних панелей. За місією спостерігали через систему NASA Deep Space Network з Астроверського центру управління місіями в Піттсбурзі, Пенсильванія.
Про те, що на прапор та мапу України відправлять на Місяць, в компанії Spacebit повідомили ще 23 серпня 2023 року, в День українського прапора. Ідея відправити прапор належить засновнику британської космічної компанії Spacebit Павлу Танасюку, який має українське коріння.