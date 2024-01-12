ВРП дозволила арештувати суддю з Одещини, який за хабарі допомагав ухилянтам

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання судді під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Там зазначили, що суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації.

"Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою", - йдеться в повідомленні.

Суддя отримав $1,5 тис. за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

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"Під час досудового розслідування встановлені факти винесення у 2022-2023 роках понад 1000 рішень по вказаній категорії справ у цьому суді. Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ", - додали в САП.

Нагадаємо, раніше СБУ та НАБУ викрили у райсуді Одещини корупційну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Суддя за хабарі допомагав ухилянтам.

ЗМІ детально розповіли про схему.

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