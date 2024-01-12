Санкції лише на 10% знизили закупівлю Росією компонентів для зброї на Заході, - звіт
Про це йдеться у спільному дослідженні Київського інституту економіки та Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Дослідники вказують, що майже половина імпорту Росії за перші десять місяців 2023 року складалася з товарів, вироблених західними компаніями. Росія наростила свої потужності з виробництва дронів та літаків.
"Аналіз показує, що хоча експортний контроль певним чином вплинув на торгові потоки, Росія продовжує імпортувати великі обсяги товарів, необхідних для військового виробництва", - йдеться у дослідженні та пояснюється, що більшість товарів потрапляють до РФ через треті країни, в основному Китай, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.
За даними дослідження, західні санкції торкнулися майже 2800 компонентів, які були знайдені у рештках російських ракет, безпілотників та техніки на полі бою в Україні. Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені США, 6% - Швейцарією, 5% - Японією, 4% - Китаєм, від 1 до 3% - Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, Тайванем тощо.
До 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердженого 18 грудня 2023 року, увійшла заборона на імпорт російських непромислових алмазів з січня 2024 року та поетапна заборона на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, з березня 2024 року.