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ВРП звільнила 325 суддів упродовж 2023 року. ІНФОГРАФІКА

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ВРП звільнила 325 суддів упродовж 2023 року. ІНФОГРАФІКА
Упродовж 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Протягом січня - грудня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів", - йдеться у повідомленні.

293 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, серед яких 139 суддів місцевих судів, 122 судді апеляційних судів, 23 судді Верховного суду, 4 судді Верховного суду України, 1 суддя Вищого адміністративного суду України, 1 суддя Вищого господарського суду України, 3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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Також 24 судді звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких 23 судді місцевих судів та суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 7 суддів, з яких 6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Один суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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ВРП звільнила 325 суддів упродовж 2023 року 01

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Топ коментарі

  • евгений коноваленко 972d00ac
    і всі вони зараз в Монако..
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    нєнє!
    вони всі трохи пізніше поновляються, та отримають млн компенсації.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    Новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів - затверджена чисельність суддів Нова чисельність суддів в Україні - 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.

    всі інші, чесніше чесного.
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