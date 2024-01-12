Збільшення російських угруповань на Харківському напрямку не спостерігається, - Сухопутні війська

Збільшення угруповання російських військ на Харківському та Куп’янському напрямках наразі не спостерігається.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині", - пояснив він.

За його словами, мета російських військ на Харківщині – захопити Синьківку і перейти до наступу на Куп’янськ. Він зазначив, що активні дії на цих напрямках спостерігаються ще від початку жовтня 2023 року.

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"Так, росіяни хочуть захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це їхні заяви, це їхні наміри. Але на даному напрямку ми не спостерігаємо якихось серйозних змін", - сказав речник Сухопутних військ.

Фітьо закликав жителів Харківщини дослухатися до сигналів повітряної тривоги, оскільки регіон зазнає ракетних атак з Бєлгородській області Росії: "Харків’янам слід ставитися уважно лише до сигналів повітряної тривоги. Ми бачимо, що здійснюються обстріли ракетами по місту, по цивільних об’єктах".

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Щодо Куп’янського напрямку, Фітьо зазначив, що був певний період затишшя, коли російська армія накопичувала сили, а зараз відновила наступальні дії.

"Так, є угруповання (російських військ – ред.), яке на Куп’янському напрямку намагається атакувати. Лише за минулу добу було відбито на цьому напрямку дві ворожі атаки неподалік Синьківки. Ворог намагається чогось досягти, але від початку жовтня якихось успіхів на даному напрямку немає", – розповів він.

Представник Сухопутних військ додав, що українські Сили оборони почали укріплювати позиції на Харківщині та на північному кордоні України від жовтня 2023 року.

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