Протягом дня прогнозується ще більший дефіцит в енергосистемі, - Укренерго

12 січня зростає споживання електроенергії на фоні морозів. Вже третій день поспіль у системі очікується дефіцит.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"11 січня добовий максимум споживання був зафіксований вдень після 10:00. Він був на 3,1% нижчий за відповідний показник 10 січня. Сьогодні споживання знову зростає", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, поки що електроенергії вистачає для забезпечення всіх споживачів, проте протягом дня прогнозується можливий дефіцит в енергосистемі – 2,8%.

"Для покриття буде задіяна вся потужність електростанцій, що працюють в системі. Запровадження графіків обмеження споживачів не планується", - додали в енергетичній компанії.

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На ранок через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях: Дніпропетровській – 80 населених пунктів (з них 78 понад добу), Запорізькій – 18, Кіровоградській – 51 (всі понад добу), Миколаївській – 39 (всі понад добу), Сумській – 28, Чернігівській – 13.