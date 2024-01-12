Удари по хуситах в Ємені: Данія відправить фрегат у Червоне море й долучиться до міжнародної оборонної коаліції

Данія планує відправити свій фрегат у Червоне море, щоб підтримати міжнародну коаліцію, яка захищає судна від нападів хуситів.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства країни, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд Данії повністю підтримує реакцію США та операцію проти єменських хуситів. Напади хуситів на комерційні судна не можуть залишитися без відповіді", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що Данія візьме участь своїм фрегатом у міжнародній оборонній коаліції.

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Нагадаємо, у ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії вразили понад десяток цілей хуситів у Ємені. Удари наносилися з винищувачів ракетами Tomahawk.