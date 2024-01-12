Минула ніч була найспокійнішою за останній час. Ймовірно, погодні умови не дозволяють РФ атакувати Україну, - Ігнат

Протягом минулої ночі не було жодного засобу повітряного нападу на території України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив ще таких довідок, які власне отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", - сказав він, додавши, що дуже рідко такі довідки трапляються, але дійсно сьогодні була тиха ніч.

Ігнат припустив, що ця "тиша", мабуть, була зумовлена погіршенням погодних умов в повітряному просторі там, де противник працює по нас і безпілотниками, і авіацією.

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