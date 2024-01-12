В Україні запроваджено 309 стандартів НАТО на початок 2024 року, - Міноборони

Станом на січень 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних Силах та інших складових сектору безпеки і оборони України вже впроваджено 309 стандартів НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говоримо, зокрема, про такі важливі напрямки, як стандарти щодо управління військами та критерії щодо експлуатації озброєння та військової техніки. У 2023 році також практично завершено розробку національних стандартів системи керування життєвим циклом ОВТ, заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО", - зазначив заступник міністра оборони.

Він нагадав, що у лютому 1994 року Україна приєдналася до Програми НАТО "Партнерство заради миру". У червні 2021 року Північноатлантична рада оприлюднила новий пакет Цілей партнерства України з НАТО, який містить 46 Цілей. Вони були одностайно ухвалені всіма державами-членами Альянсу. У рамках пакета Цілей партнерства України з НАТО нашій країні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу.

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Заступник міністра оборони уточнив, що наразі з рекомендованих 219 стандартів Україна вже запровадила 186. Ще 123 стандарти ми запровадили в ініціативному порядку.

Загалом у Північноатлантичному альянсі існує близько 1200 стандартів, які постійно змінюються, удосконалюються шляхом перегляду щонайменше кожні три роки.

Гаврилюк також зауважив, що у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

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Запровадження стандартів НАТО як у 2023, так і у 2024 році передбачено планами пріоритетних дій Кабінету міністрів.

Основна функція стандартів НАТО – взаємосумісність збройних сил. Ця мета закріплена у Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, підписаній у 1997 році. Стандарти НАТО регламентують різні сфери діяльності складових сектору безпеки і оборони – від спільної термінології до уніфікації технічних процесів, взаємосумісності озброєння та військової техніки, процедур управління військами та повсякденної діяльності збройних сил членів Альянсу та країн-партнерів.

Стандарти НАТО уводяться в дію угодами (STANAG) та рекомендаціями (STANREC) НАТО зі стандартизації і можуть прийматися як в цілому, так і з застереженнями.

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